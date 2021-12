Supermarkten: kunststofverpakkingen voedsel nog lastig te recyclen

Supermarkten halen de door de branche gestelde doelstellingen voor het recyclen van kunststofverpakkingen nog niet. Dat komt deels doordat dit technisch moeilijk is. Daardoor bestaat ook maar een klein deel van de verpakkingen uit hergebruikt plastic, meldt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de koepelorganisatie voor supermarkten, in een voortgangsrapport over de verpakkingsdoelen van de branche. Het merendeel van de verpakkingen in supermarkten zoals papier en karton is intussen wel te recyclen, zegt de organisatie.

Volgens het CBL is de meerderheid van de zogeheten primaire en secundaire verpakkingen nu al te recyclen. Dat zijn respectievelijk verpakkingen waarin een product verkocht wordt aan de consument, zoals folie of wikkels, en verpakkingen zoals kartonnen dozen waar de supermarkt de producten uithaalt om in de schappen te leggen. In 2020 gebruikten de supermarkten 955.278 ton verpakkingsmateriaal, becijferde het CBL. Daarvan was 82 procent te recyclen. Het gaat dan om glas, kunststof, papier en karton.

De organisatie bekeek data over dit soort verpakkingen over 2020 en bekeek daarbij de huismerkartikelen van grote ketens, zoals Jumbo, Albert Heijn, Aldi, Lidl en Plus. In 2019 werd een nulmeting gedaan en het brancheplan Duurzaam Verpakken opgesteld. Dat loopt tot en met 2022. In dat plan sprak de branche de ambitie uit om in 2025 een vijfde minder verpakkingsmateriaal te hebben en dat 95 procent van de verpakkingen gerecycled moest kunnen worden.

Weggooiwijzer

Voor komend jaar wil de branche onder meer dat op alle primaire verpakkingen een ‘weggooiwijzer’ staat. Daar liggen nog obstakels, aldus het rapport. Op internationale verpakkingen mag namelijk geen Nederlandse weggooiwijzer staan.

De Plastic Soup Foundation, een organisatie die strijdt tegen onder meer plastic afval, meldde eerder dat Ahold Delhaize, het moederbedrijf van marktleider Albert Heijn, nog amper begonnen lijkt met minder plastic gebruiken. Van de verpakkingen van ruim 4000 huismerkproducten van Albert Heijn was ruim 80 procent in plastic verpakt. Herbruikbare verpakkingen bleken vrijwel afwezig en de producten met statiegeld zijn door de overheid afgedwongen, zei de organisatie.