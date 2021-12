Brussel neemt volgende stap tegen Hongaars lhbti-beleid

De commissie vroeg Hongarije eerder om opheldering over een geruchtmakende lhbti-wet. Die moet tegengaan dat kinderen op school of door boeken en films in aanraking komen met homoseksualiteit, transgenders en geslachtsverandering. Ook over de verplichting om een waarschuwing te plakken op bijvoorbeeld een kinderboek over een lesbische Assepoester eiste de commissie tekst en uitleg. Maar in beide gevallen stelde het antwoord van de regering in Boedapest teleur, zegt het dagelijks bestuur van de EU.

Hongarije heeft een nieuwe brief gekregen waarin de commissie uitlegt waarom Boedapest het ‘propagandaverbod’ en de verplichte waarschuwing moet intrekken. Hongarije krijgt twee maanden om zich te verdedigen. Blijft dat onbevredigend, dan kan Brussel naar het Europees hof.