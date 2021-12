Duitsland zet meer dan 800.000 boosterprikken in een dag

Waar de boostervaccinaties in Nederland nog op gang moeten komen, gaat Duitsland snel door met de extra inentingen. In de afgelopen dag hebben bijna 823.000 Duitsers zo’n oppepprik gekregen. Dat is het hoogste aantal sinds het Robert Koch Institut, het Duitse RIVM, begon met het delen van de vaccinatiecijfers.

In totaal hebben nu bijna 11,3 miljoen Duitsers een boosterprik gekregen. Dat is 13,5 procent van de bevolking. Op woensdag ging Duitsland door de grens van 10 miljoen mensen.

Ook andere landen hebben aanzienlijk meer mensen een boosterprik gegeven dan Nederland. In Oostenrijk staat de teller op ruim 2 miljoen, in België op 1,8 miljoen en in Denemarken op bijna 900.000. Die landen zijn eerder begonnen met de voorbereidingen en eerder begonnen met het prikken.

Volgens de meest recente cijfers hebben de GGD’en in Nederland in totaal meer dan 80.000 boosterprikken gezet, met name bij ouderen. Daarnaast geven ziekenhuizen hun eigen medewerkers, huisartsen en ambulancepersoneel een oppepprik. Hoeveel mensen op die manier een extra vaccinatie hebben gekregen, wordt niet centraal bijgehouden, maar uit een rondgang van het ANP komt naar voren dat het om enkele duizenden mensen per ziekenhuis gaat. In dat geval zouden er meer dan 100.000 booster-inentingen zijn gezet. Daarmee zit Nederland iets boven Luxemburg, waar ruim 77.000 inwoners een oppepprik hebben gekregen.