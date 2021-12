Nepaccounts Facebook zorgden voor onrust tijdens grenscrisis EU

Belarus ligt overhoop met de EU en dirigeerde de afgelopen maanden grote aantallen migranten naar de grens met lidstaten als Polen. Meta meldt dat via nepprofielen in allerlei talen kritiek werd geuit op de Poolse autoriteiten. Het ging onder meer om berichten dat migranten zijn mishandeld en geïntimideerd door Poolse grenswachten.

Degenen die achter de operatie zaten, probeerden volgens Meta om hun identiteit geheim te houden. ‘Maar uit ons onderzoek kwam een link naar voren met de KGB in Belarus.’ Die dienst heeft de naam behouden van de beruchte veiligheidsdienst uit de Sovjet-Unie en geldt als steunpilaar van president Aleksandr Loekasjenko, die al sinds 1994 aan de macht is in het Oost-Europese land.

Ook andere landen gebruiken sociale media voor propagandadoeleinden. Berichtendienst Twitter meldt donderdag meer dan 3400 accounts te hebben verwijderd. Die waren gebruikt voor beïnvloedingscampagnes die zijn gelinkt aan overheden. Het ging in veel gevallen (2048) om accounts die zijn gebruikt om de officiële lezing van de Chinese autoriteiten te verspreiden over de behandeling van de Oeigoeren-minderheid in de regio Xinjiang.

De andere accounts zijn gelinkt aan Mexico, Tanzania, Oeganda, Venezuela en Rusland. Vanuit dat laatste land zou geprobeerd zijn om via Twitter de publieke opinie te beïnvloeden in Libië en de Centraal-Afrikaanse Republiek, twee landen waar Rusland belangen heeft.