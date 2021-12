Militairen helpen GGD nu bij afnemen coronatests

De militairen zijn onder andere aan de slag gegaan in een teststraat in Almere. Zo helpen zij de testcapaciteit te verhogen, aldus GGD Flevoland. ‘Door de hulp van Defensie kunnen we meer en sneller mensen testen.’

Het ministerie van Defensie meldde woensdag al dat 83 militairen zijn opgeleid voor het afnemen van tests. De rest van de groep van in totaal 391 militairen krijgt nog uiterlijk tot en met maandag zo’n training. Daarna worden zij ingezet op een GGD-locatie. De eerste tests doen ze nog onder begeleiding. Daarna gaan zij zelfstandig aan het werk.

Vrijdag bleek dat demissionair coronaminister Hugo de Jonge hulp aan Defensie had gevraagd om zoveel mogelijk ouderen voor het einde van het jaar een boosterprik te geven. Volgens hem gaan 750 militairen daarbij helpen. De eerste kleine vierhonderd daarvan worden ingezet voor de hulp bij testen.

Een woordvoerder van de Koninklijke Landmacht zei eerder deze week dat GGD’en met de extra medewerkers vanuit Defensie eigen personeel vrij zouden kunnen maken om te helpen bij vaccineren. GGD GHOR kon vragen hierover tot nu toe niet beantwoorden.