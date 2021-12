Minister Dekker: ‘gsm-paraplu’ in de gevangenis komt er niet

Er komt voorlopig geen technologische manier om het signaal van mobiele telefoons te blokkeren bij gevangenissen. Het is nog te onzeker of de zogenoemde gsm-paraplu’s die nu beschikbaar zijn wel goed werken, terwijl het veel geld kost om ze aan te leggen, zei demissionair minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker in de Tweede Kamer.

De technologie om het mobieletelefoonverkeer te verstoren is nog omgeven met te veel ‘onzekerheden’, zei de minister. ‘Bijvoorbeeld: is de techniek die er nu is ook nog effectief als er zo 5G is.’ Het is volgens hem ‘geprobeerd, maar niet met het succes dat we hadden gehoopt of hadden verwacht’. In een later stadium hoopt hij dat ‘slimme mensen en nieuwe technologieën’ het in de toekomst alsnog mogelijk maken om het belverkeer in de gevangenissen te verstoren.

VVD-Kamerlid Ulysse Ellian had minister Dekker tijdens een debat naar de techniek gevraagd. Hij hoopte dat in ieder geval in grote gevangenissen maatregelen getroffen zouden kunnen worden om te voorkomen dat criminelen vanuit hun cel contact kunnen onderhouden met de buitenwereld.