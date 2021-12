Grootste pensioenfonds van Nederland laat premie onveranderd

Mensen en bedrijven die zijn aangesloten bij pensioenfonds ABP hoeven volgend jaar niet meer premie te gaan betalen. Maar een verhoging van de pensioenen zit er niet in. Het bestuur van het grootste pensioenfonds van Nederland heeft dit besloten.

Met de beslissing geeft ABP gehoor aan een eerdere oproep van onder meer vakbonden om de premie zo stabiel mogelijk te houden in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel. Aanvankelijk dacht het fonds eraan om de premie in 2022 wel te verhogen. Dat dit nu toch niet gebeurt wordt gecompenseerd in 2023 wanneer de zogeheten VPL-premie voor de overgangsregeling vroegpensioen vervalt. Dan kan een en ander verrekend worden.

Het uitblijven van indexatie, oftewel een verhoging van de pensioenen, zat er al aan te komen. De financiële positie van ABP laat dat uitgaande van de daarvoor geldende regels niet toe. Maar de kans op een pensioenverlaging in 2022 is nihil, benadrukt het fonds. Daarvoor wordt gekeken naar de actuele dekkingsgraad. Die graadmeter, die aangeeft hoe fondsen ervoor staan, zal bij ABP eind dit jaar naar verwachting ruim boven de benodigde ondergrens liggen.