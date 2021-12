Bloomberg: de Bijenkorf komt in Thaise handen

De Bijenkorf komt samen met andere warenhuizen uit de Britse Selfridges Group in Thaise handen. Dat bevestigt een ingewijde aan persbureau Bloomberg na berichten in Britse media. De Canadese miljardairsfamilie Weston wilde al langer van het winkelbedrijf af en heeft naar verluidt een akkoord met het Thaise conglomeraat Central Group.

Naast de zeven Bijenkorf-winkels in Nederland bezit Selfridges warenhuizen onder de eigen merknaam en verschillende ketens in Ierland en Canada. De in totaal 25 winkels komen nu onder de hoede van hetzelfde concern dat al het vermaarde Berlijnse warenhuis Kaufhaus des Westens, kortweg KaDeWe, bezit. Daarnaast zijn de Thai eigenaar van de Italiaanse warenhuisketen Rinascente.

Selfridges en Central Group onthielden zich van commentaar. Mogelijk wordt de deal later deze maand officieel bekendgemaakt.

In juni verschenen al berichten dat de familie Weston de luxewinkelgroep voor 4 miljard pond, omgerekend 4,7 miljard euro, wilde verkopen. Adviseurs van zakenbank Credit Suisse begeleidden de zoektocht naar een nieuwe eigenaar, zo schreef de krant The Guardian.

Warenhuisketen Selfridges werd in 1908 opgericht door Harry Gordon Selfridge. Het bekendst is het monumentale winkelpand aan de Londense Oxford Street. De Bijenkorf, toen nog in handen van Maxeda, ging in 2011 over naar de Selfridges Group. Anderhalf jaar later kondigde de Bijenkorf aan vijf van de twaalf winkels te sluiten.