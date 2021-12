Lavrov waarschuwt voor militaire confrontaties in Europa

Lavrov spreekt donderdag met zijn Amerikaanse collega Antony Blinken. Voorafgaand daaraan sprak hij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OSCE) toe. Hij presenteerde daar een aantal voorstellen om onder meer de uitbreiding van de NAVO in Oost-Europa te stoppen. Het volledige plan wordt binnenkort bekendgemaakt.

Over het conflict in Oekraïne zei Lavrov dat Rusland snel een vreedzame oplossing wil vinden. ‘Wij zijn bereid de stappen te nemen die nodig zijn om de crisis te bezweren. Wij willen helemaal geen conflict in Oost-Oekraïne.’ De minister gaf wel toe dat de situatie momenteel erg gespannen is.

Ongeveer tegelijkertijd met de toespraak van Lavrov liet het Kremlin weten dat het Oekraïense plan om de Krim terug te krijgen een directe bedreiging vormt voor Rusland. Dat land annexeerde het schiereiland in 2014. De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei vrijdag in het parlement dat hij de Krim wil ‘bevrijden’.