Meer herbesmettingen met coronavirus door Omikron in Zuid-Afrika

‘Een infectie beschermde tegen de Delta-variant, maar bij de Omikron-variant lijkt dat niet het geval’, aldus onderzoeker Anne von Gottberg in een persconferentie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Een team van de Afrikaanse afdeling van de WHO gaat naar Zuid-Afrika om daar te helpen bij het bron- en contactonderzoek in de getroffen regio Gauteng en om de ontwikkelingen rond de Omikron-variant in de gaten te houden. Zuid-Afrika was het eerste land dat de Omikron-variant vaststelde.