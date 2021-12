DNB-president Knot treedt aan als voorzitter toezichthouder FSB

De president van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot is donderdag aangetreden als voorzitter van de internationale toezichthouder Financial Stability Board (FSB). Knot volgt daarmee de Amerikaanse centrale bankier Randal Quarles op.

De president van Nederlandse centrale bank was sinds 2018 al vicevoorzitter van de FSB en bij zijn benoeming destijds was al besloten dat hij na drie jaar de voorzittershamer van Quarles zou overnemen. Naast het voorzitterschap bij de FSB blijft Knot ook de baas van DNB. Knots termijn als FSB-voorzitter loopt van 2 december 2021 tot 1 december 2024 en kan eenmaal worden verlengd.

De FSB is een in 2009 opgericht samenwerkingsverband van de financiële autoriteiten van ruim twintig landen, met als doel om regels voor de financiële sector en het toezicht op de branche te coördineren. Knot was voor zijn benoeming tot vicevoorzitter van de FSB in 2018 al voorzitter van de werkgroep van de toezichthouder die zich bezighoudt met het inschatten van zwakheden in het financiële systeem.