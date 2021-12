90 procent van besmette reizigers uit Zuid-Afrika gevaccineerd

Naar verwachting kan ‘iets meer dan de helft’ van de 44 reizigers die nog in isolatie zitten in een quarantainehotel in Badhoevedorp, het hotel donderdag verlaten.

Op de twee KLM-vluchten uit Zuid-Afrika bleken afgelopen vrijdag besmette reizigers te zitten. De GGD moest meer dan zeshonderd passagiers testen, 61 passagiers waren besmet met het coronavirus. 44 van hen moesten in isolatie in het hotel, andere reizigers moesten in thuisquarantaine. Zeker veertien hadden de nieuwe Omikron-variant, die ontdekt is in het zuiden van Afrika.