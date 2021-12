Advies EU-hof: koppeling rechtsstaat en EU-subsidies mag

De Europese verordening waarin het naleven van de rechtsstaat is gekoppeld aan het uitkeren van EU-subsidies is rechtsgeldig. Dat concludeert de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie in een zaak die is aangespannen door Polen en Hongarije. Het zwaarwegend advies van de advocaat-generaal wordt vaak door de hoogste Europese rechter overgenomen in de definitieve uitspraak, die begin volgend jaar wordt verwacht.