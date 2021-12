Oud-kanselier Oostenrijk Kurz vertrekt volgens media uit politiek

Kurz stapte eerder dit jaar op als kanselier nadat hij werd verdacht van het gebruiken van overheidsgeld voor het manipuleren van peilingen in zijn voordeel in 2016. Hij bleef nog wel aan als partijleider van de conservatieve ÖVP. Die rol wordt volgens de krant overgenomen door minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer.

Twee weken geleden besloot het parlement de immuniteit van Kurz op te heffen, waardoor hij kan worden vervolgd. Hij had eerder al aangegeven zijn immuniteit zelf op te willen geven, zodat zijn onschuld kan worden aangetoond.

Er loopt ook een onderzoek naar Kurz vanwege zijn mogelijk valse getuigenis over het Oostenrijkse corruptieschandaal dat bekendstaat als Ibizagate. Die zaak draait om de partijleider van de rechts-populistische FPÖ, Heinz-Christian Strache. Van hem is een op Ibiza opgenomen video verschenen waarin de indruk wordt gewerkt dat hij tot corruptie bereid was. Op het moment van het schandaal was Strache vicekanselier in de regering van Kurz.