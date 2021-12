Strenge coronamaatregelen verwacht in Duitsland

In Duitsland overleggen de leiders van de zestien deelstaten, bondskanselier Angela Merkel en haar beoogde opvolger Olaf Scholz donderdag over het invoeren van strenge coronamaatregelen. Duitse media melden dat wordt gesproken over ingrijpende beperkingen voor ongevaccineerden.

Scholz had eerder al bekendgemaakt dat hij een voorstander is van een vaccinatieplicht voor alle Duitsers. Die moet voor het einde van het jaar zijn goedgekeurd door het parlement en per februari 2022 ingaan.

De leiders kijken donderdag naar een omvangrijk pakket aan maatregelen, schrijven Duitse media. Zo krijgen mensen mogelijk alleen nog toegang tot niet-essentiële winkels, horeca, bioscopen en theaters als ze bewijs kunnen tonen van inenting of genezing. Voor de horeca, bioscopen en theaters kan zelfs nog een aanvullende negatieve test worden gevraagd, het zogeheten 2GPlus. Privébijeenkomsten worden in een conceptvoorstel flink beperkt voor mensen die niet zijn ingeënt, zij mogen nog maximaal twee mensen van een ander huishouden ontmoeten, binnen of buiten.

Evenementen

Het aantal aanwezigen bij evenementen wordt waarschijnlijk flink beperkt. Voor evenementen die binnen worden gehouden wordt een limiet overwogen van maximaal 2500 bezoekers. Bij voetbalwedstrijden wordt een bezetting van 30 procent gehanteerd, tot een maximum van 10.000 supporters.

Scholen blijven in Duitsland nog open, maar alle leerlingen en docenten moeten mondkapjes gaan dragen.