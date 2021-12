Shutdown Amerikaanse overheid dreigt door patstelling Washington

In oktober heeft het Huis van Afgevaardigden goedkeuring gegeven voor een verhoging van het schuldplafond tot vrijdag 3 december. Als het plafond niet op tijd wordt opgeschroefd, kan het land niet meer aan alle financiële verplichtingen voldoen. Verschillende administratiekantoren, nationale parken, musea en tientallen andere overheidsdiensten zouden dan geen geld meer mogen uitgeven, waardoor honderdduizenden werknemers met onbetaald verlof worden gestuurd.

Tijdens de shutdown in de winter van 2018-2019, die met ongeveer vijf weken de langste in de geschiedenis van de VS was, werden zelfs veiligheidsdiensten op luchthavens getroffen. Ondanks de diepe politieke verdeeldheid in Washington hoopt de meerderheid van zowel de Republikeinse als de Democratische congresleden een herhaling van dat scenario te voorkomen, aangezien een shutdown voor de feestdagen grote schade zou kunnen aanrichten. Een week sluiting zou de Amerikaanse economie zo’n 6 miljard dollar kosten, volgens een rapport van Oxford Economics.

Frustratie

Een aantal Republikeinen, waaronder aanhangers van voormalig president Donald Trump, weigert in te stemmen met de begroting omdat ze vinden dat ze daarmee zouden bijdragen aan het opleggen van vaccinmandaten aan Amerikanen in opdracht van president Joe Biden.

In een verklaring riep de House Freedom Caucus, een groep conservatieve Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, hun collega’s op om ‘alle procedurele instrumenten te gebruiken om tijdige goedkeuring te weigeren van elke begrotingsovereenkomst die vaccinmandaten of de handhaving ervan financiert’.

Verschillende Democraten hebben hun frustratie geuit over de patstelling, vooral omdat het eerste geval van de Omikron-variant inmiddels ook in de Verenigde Staten is bevestigd. ‘Nu we de winter ingaan en ons schrap zetten voor de effecten van de nieuwe virusvariant, zou het nalatig zijn om de regering te sluiten - alleen maar om de vaccineis die is ontworpen om de vaccinatiegraad te verhogen en levens te redden, te bestrijden’, zei senator Mark Warner van Virginia.