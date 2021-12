Aanklacht tegen kledingwinkels om gebruik katoen uit Xinjiang

Mensenrechtengroep European Centre for Constitutional and Human Rights (ECCHR) heeft bij het Openbaar Ministerie een klacht ingediend tegen een groep kledingbedrijven waaronder C&A, Nike, Patagonia en State of Art. Die ondernemingen hebben volgens ECCHR producten gemaakt van Chinees katoen, dat geproduceerd is met slavenarbeid.

In de Chinese regio Xinjiang worden de oorspronkelijke bewoners, de Oeigoeren, door China onderdrukt. Ook worden zij in wat China heropvoedingskampen noemt tewerkgesteld. ECCHR stelt dat katoen uit Xinjiang dus met gedwongen arbeid gemaakt is en dat de bedrijven die de grondstof gebruiken daardoor medeverantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen. De aanklacht werd in Nederland ingediend omdat de betrokken bedrijven hier geregistreerd zijn of het Europese hoofdkantoor hebben.

Het Nederlandse goede doel Schone Kleren Campagne (SKC) roept het OM op de zaak snel op te pakken. ‘Het is van groot belang dat wettelijke middelen worden ingezet om naleving van mensenrechten af te dwingen in de toeleveringsketens van bedrijven die hun productie elders uitbesteden’, meent Wyger Wentholt van SKC. Volgens hem verschuilen kledingketens zich nu nog te veel achter excuses.

Overigens hebben eerder dit jaar al veel merken gezegd geen katoen uit Xinjiang meer te gaan gebruiken, waaronder Nike. Dat kwam die merken op een boycot in China te staan, waar consumenten menen dat de stap een onterechte beschuldiging van hun land inhoudt. Chinese merken profiteerden van de nationalistische sfeer onder het Chinese winkelend publiek.