Bosoppervlakte in Nederland verder afgenomen

De bosoppervlakte in Nederland is in de afgelopen vier jaar met 1925 hectare (0,5 procent) verder afgenomen. Dat komt naar voren uit een analyse van Wageningen Environmental Research (WENR), die is gepubliceerd in het vakblad Natuur, Bos en Landschap. De onderzoekers constateren dat vooral de aanplant van nieuw bos achterblijft. In de afgelopen vijftig jaar is niet eerder zo weinig bos aangeplant.

Sinds 1970 nam de hoeveelheid bos tientallen jaren toe, maar sinds 2013 was een sterke daling te zien. ‘Dit heeft veel ogen geopend,’ zegt Mart-Jan Schelhaas, bosecoloog bij Wageningen Environmental Research. ‘In de afgelopen vier jaar is geprobeerd om deze trend om te buigen. Dat is deels gelukt, maar over de afgelopen vier jaar zien we nog steeds netto-ontbossing in Nederland. Het huidige bosoppervlakte van 363.801 hectare is vergelijkbaar met het niveau van 1990.’

Ontbossing wordt veroorzaakt door veranderingen in landgebruik. Schelhaas legt uit dat bomen worden weggehaald om bijvoorbeeld open natuur te creëren, zoals heidelandschappen, maar ook voor het aanleggen van woonwijken en het verbreden van wegen. ‘Dit is anders dan bij bomenkap voor houtproductie of ziektes, zoals essentaksterfte. Dit bos blijft als zodanig bestaan, omdat er op dezelfde plek nieuw bos voor terug groeit.’

Bij een netto-afname van de bosoppervlakte wordt meer bos weggehaald dan er nieuw bos wordt aangeplant.