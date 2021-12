Meer dan de helft van de reizigers uit Zuid-Afrika die in isolatie zijn in een quarantainehotel in Badhoevedorp mogen het hotel verlaten, heeft de GGD Kennemerland donderdag bekendgemaakt.

‘Zij kunnen hun reis vervolgen’, aldus de dienst. De reizigers testten woensdag negatief op corona. Personen die positief getest zijn, blijven nog enige tijd in isolatie. Hoeveel dat er zijn, maakte de GGD niet bekend.