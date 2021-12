Krant: VS stellen handelsdeal met Britten uit door brexitzorgen

De Verenigde Staten zullen hun overeenkomst om de tarieven op staal en aluminium uit het Verenigd Koninkrijk af te schaffen uitstellen vanwege zorgen over de handelsregels van de brexitovereenkomst die Noord-Ierland beïnvloeden. Dat meldt zakenkrant Financial Times.

De regering van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump voerde in 2018 tarieven van 25 procent en 10 procent in op de invoer van staal en aluminium uit de Europese Unie. De tarieven werden in oktober van dit jaar ingetrokken, maar ze blijven van kracht voor Groot-Brittannië vanwege het vertrek van het land uit de EU.

In een mededeling die door de krant werd gezien, werd een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Handel geciteerd die zei dat de gesprekken met Londen over het versoepelen van de metaaltarieven niet konden doorgaan. De functionaris sprak daarbij over de bezorgdheid van de VS over de Britse dreigementen om Artikel 16 in werking te stellen.

Goede Vrijdag-akkoord

Artikel 16 is een noodclausule die het VK of de EU in staat stelt om delen van de brexitovereenkomst, waarmee controles op het verkeer van goederen naar Noord-Ierland vanuit het vasteland van Groot-Brittannië werden ingevoerd, op te schorten als ze tot aanhoudende problemen leiden. Volgens de krant hebben de VS de Britten geïnformeerd over de reden voor de vertraging.

Washington heeft eerder al ernstige bezorgdheid geuit over het feit dat de onenigheid tussen Londen en Brussel over de uitvoering van het brexitverdrag van 2020 het Goede Vrijdag-akkoord zou kunnen ondermijnen, dat in feite een einde maakte aan drie decennia van geweld in Noord-Ierland. In september waarschuwde Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, nog dat Washington geen post-brexit-handelsovereenkomst zou kunnen sluiten als het vredesakkoord met Noord-Ierland wordt vernietigd.

Een woordvoerder van de Britse regering zei dat het VK regelmatig in gesprek is met de Amerikaanse handelsgezant Katherine Tai en minister van Handel Gina Raimondo over de kwestie en gefocust blijft op het bereiken van overeenstemming over de afschaffing van de tarieven.