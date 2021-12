Britten bestellen miljoenen coronavaccins om Omikron

‘Ik heb deze aankoop versneld met het oog op de nieuwe variant’, zei Javid tegen de nieuwszender. ‘Het gaat onder meer om de aankoop van gemodificeerde vaccins, zodat we ook op de lange termijn kunnen beschikken over de vaccins die we nodig hebben.’ De minister noemde vaccineren de beste verdedigingslinie tegen het virus. ‘Dat is ook de reden voor de enorme uitbreiding van ons boosterprogramma.’

In het Verenigd Koninkrijk zijn al tientallen Omikron-besmettingen vastgesteld. De regering bevestigde eerder deze week dat de vaccinatiecampagne flink wordt opgevoerd. Alle volwassenen moeten voor eind januari een boosterprik krijgen aangeboden. Ook kan de periode tussen de tweede en derde prik worden verkort van zes naar drie maanden.