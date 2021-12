VN: recordaantal mensen heeft volgend jaar humanitaire hulp nodig

De Verenigde Naties hebben volgend jaar een recordbedrag van 41 miljard dollar (ruim 36 miljard euro) nodig om aan 183 miljoen zeer kwetsbare mensen in 63 landen hulp te kunnen verlenen. Het Bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken (OCHA) van de Verenigde Naties zegt donderdag in een rapport dat het de vraag naar humanitaire hulp wereldwijd omhoog ziet schieten als gevolg van de pandemie, klimaatverandering en conflicten.

De organisatie verwacht dat er in 2022 in totaal 274 miljoen mensen een zekere vorm van hulp van de organisatie nodig hebben. Dat is 17 procent meer dan in 2020, wat ook al een recordjaar voor de hoeveelheid humanitaire hulp was. Al met al zal 1 op de 29 wereldburgers hulp nodig hebben, een stijging van 250 procent ten opzichte van 2015, toen 1 op de 95 burgers hulp nodig had.

VN-noodhulpcoördinator Martin Griffiths zegt dat het aantal mensen in nood ‘nog nooit zo hoog is geweest’. Hij benadrukt dat het verlenen van hulp aan zoveel mensen op de lange termijn niet vol te houden is, maar dat de organisatie weinig keus heeft.