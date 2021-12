Japan versoepelt inreisbeperking voor terugkerende inwoners

Een woordvoerder van het ministerie van Transport zegt dat het plotselinge besluit woensdag verwarring veroorzaakte. ‘Daarom wordt er rekening gehouden met de behoefte van Japanse burgers die naar huis willen terugkeren’, aldus de woordvoerder. Luchtvaartmaatschappijen mogen weer tickets verkopen.

Ondanks de strenge maatregelen heeft Omikron de eilandstaat al kunnen bereiken. De autoriteiten hebben twee besmettingen gemeld. Het gaat volgens Japanse media om een diplomaat uit Namibië en een reiziger die in Peru is geweest.

Japan had eerder in de pandemie ook al een zeer streng inreisbeleid. Inmiddels is zo’n 77 procent van de bevolking volledig gevaccineerd en krijgen sommige groepen ook al boostervaccins.