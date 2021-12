Nederland weer donkerrood op coronakaart, toename minder snel

Nederland blijft een van de grootste brandhaarden voor het coronavirus in Europa en kleurt daarom ook de komende week volledig donkerrood op de Europese kaart van coronagevallen. Donkerrood is de hoogste waarschuwingskleur.

Het is de derde week op rij dat alle twaalf provincies op het hoogste niveau staan op de kaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC. Die maakt elke week zo’n kaart. Op donderdag komt de zestigste editie uit.

Het aantal positieve tests in Nederland is al heel hoog en stijgt nog verder, maar de toename gaat wel iets minder snel dan in de vorige weken. Bij de dagelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is ook een afvlakking te zien, het aantal nieuwe gevallen schommelt de laatste weken tussen de 20.000 en 23.000 per dag.

Limburg is een van de grootste brandhaarden in heel Europa. In de afgelopen twee kalenderweken, de periode waar het ECDC naar kijkt, zijn daar meer dan 29.200 mensen positief getest. Dat komt neer op 2616 positieve tests op elke 100.000 inwoners. Anders gezegd: op elke 38 Limburgers is er een momenteel besmet.

Het aantal positieve tests in Limburg steeg met 30 procent ten opzichte van de kaart van vorige week. Voor Limburg is dat de langzaamste stijging sinds begin oktober, aan de start van de huidige golf.

Ook in andere provincies is te zien dat de stijging wat langzamer gaat. De grootste stijger ten opzichte van vorige week is Zeeland, waar het aantal positieve tests met bijna 38 procent toenam. In Noord-Brabant en Groningen steeg het aantal gevallen met ruim 33 procent. Vorige week was Gelderland de langzaamste stijger met een plus van bijna 42 procent. Met andere woorden: de snelste stijgers nu stijgen langzamer dan de langzaamste stijger van vorige week.

