Advocaten Holleeder houden pleidooi

In de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol beginnen de advocaten van Willem Holleeder donderdag aan hun pleidooi, dat twee dagen in beslag zal nemen. Holleeder (63) hoorde vorige week in hoger beroep een levenslange celstraf tegen zich eisen. Volgens het Openbaar Ministerie is er genoeg bewijs voor de stelling dat de Amsterdammer achter vijf opdrachten tot liquidatie zit. Holleeder ontkent en zijn advocaten zullen betogen dat dit bewijs er juist niet is.