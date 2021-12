Nieuwe zorgen over Omikron duwen beurzen New York in het rood

Eerdere winsten op de aandelenbeurzen in New York zijn woensdag bij het slot verdampt. Tijdens de handelssessie groeiden de zorgen over de in zuidelijk Afrika ontdekte Omikron-variant van het coronavirus, die mogelijk besmettelijker is dan de dominante Delta-variant. De Verenigde Staten meldden de eerste vastgestelde coronabesmetting met de variant binnen de eigen landsgrenzen. In Zuid-Afrika was er een verdubbeling van het aantal positieve coronatests ten opzichte van dinsdag.