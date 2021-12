Europese luchthavens veroordelen inreisverboden wegens Omikron

Europese luchthavens hebben fel uitgehaald naar landen die wegens de nieuwe Omikron-variant van het coronavirus inreisverboden hebben afgekondigd. Onder meer Nederland ontzegt veel reizigers de toegang uit landen in zuidelijk Afrika, waar de nieuwe variant werd ontdekt. Dit soort ingrepen helpt niet tegen de verspreiding van de nieuwe variant en brengt tegelijkertijd veel mensen in problemen, stelt de belangenorganisatie voor vliegvelden ACI Europe. De brancheorganisatie wijst daarbij op de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).