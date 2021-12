Rutte nu tegen avondsport vanwege ‘ernst van de crisis’

Het kabinet ziet er niets in om de amateursport toch toe te staan na 17.00 uur. Een groot deel van de Tweede Kamer voelt daar wel voor. Maar volgens demissionair premier Mark Rutte is sport een hele grote sector, ook als het alleen jongeren betreft. "Dat betekent dat er veel contacten en verplaatsingen zijn, ook van ouders die hun kind komen brengen en halen. Dat moeten we nu niet hebben, het is erg onverstandig, omdat we in een ernstige crisis zitten", zei Rutte tijdens een debat over de coronamaatregelen.

Volgens de premier is juist een heel pakket aan samenhangende maatregelen ingesteld en is het niet goed om daar één maatregel uit te halen. Gebeurt dat wel, dan worden de doelstellingen van het Outbreak Management Team (OMT) om het aantal contacten terug te brengen en daarmee de verspreiding te verminderen, niet gehaald.

Rutte zei eventuele moties van de Kamer af te wachten, maar waarschuwde dat er dan wel een alternatief nodig is om de zogeheten R-waarde onder de 1 te krijgen. Dat cijfer geeft aan met welke snelheid het virus wordt overgedragen.

Controlerende rol vervullen

Zodra het weer beter gaat, zal de avondsport het eerste onderdeel van de maatregelen zijn dat het kabinet weer wil toelaten, zegde Rutte toe. Maar omdat sport heel belangrijk is, is er wel voor gekozen om overdag te kunnen sporten. Eerder in de coronacrisis was ook dat tijdelijk niet mogelijk. Dat mensen mogelijk uitwijken naar parken om daar een balletje te trappen, is volgens Rutte niet heel erg, mits het om enkele mensen gaat. Op een sportveld is dat een heel ander verhaal, vindt hij.

De antwoorden van de premier leidden tot ergernis bij Kamerleden Lisa Westerveld (GroenLinks) en Maarten Hijink (SP). "We nemen heel verregaande besluiten, we wegen grondrechten tegen elkaar af en we hebben van veel maatregelen geen flauw benul of het werkt", verzuchtte Westerveld. "Verwacht de premier dat wij hier zo onze controlerende rol kunnen vervullen?" Ook Hijink wil meer duidelijkheid over welke maatregel welk effect heeft op het drukken van de besmettingen.

Maar volgens Rutte is dat niet op detailniveau te zeggen. "Het effect per maatregel, dat kan het RIVM niet leveren", aldus Rutte. Het hele maatregelenpakket leidt volgens het RIVM tot een daling van het aantal contactmomenten met 25 tot 35 procent. Dat zou genoeg moeten zijn om het zogenoemde reproductiegetal onder de 1 kunnen krijgen. Dat betekent dat 100 besmette mensen minder dan 100 anderen aansteken en het virus langzaam uitdooft.