Eerste Omikron-geval ontdekt in Verenigde Staten

In Canada was de variant eerder al opgedoken. In Europa en andere werelddelen is de mutant ook aangetroffen. Omikron is gemeld door minstens 23 landen in vijf van de zes regio’s waarin Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de wereld heeft opgedeeld. Dat aantal zal volgens experts verder toenemen.

De persoon bij wie in de VS Omikron is vastgesteld was volledig gevaccineerd en vertoont milde ziektesymptomen, maar is aan de beterende hand. Na een periode van zelfisolatie is dit individu negatief getest, evenals de nauwe contacten die hij of zij heeft gehad. De VS willen internationale reizigers verplichten uiterlijk een dag voor vertrek een coronatest te doen.