Media: hooggerechtshof VS geneigd strenge abortuswet toe te laten

Een meerderheid van de negen rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof neigt ernaar een strenge abortuswet van de zuidelijke staat Mississippi groen licht te geven, melden media in de VS. Het hoogste Amerikaanse rechtsorgaan buigt zich momenteel over de zaak die het einde zou kunnen betekenen voor het befaamde Roe versus Wade-vonnis uit 1973 dat abortus in de VS legaliseerde.

Honderden voor- én tegenstanders van abortus lieten hun stem horen voor het hof in Washington. Anti-abortus betogers hielden enorme borden in de lucht met teksten als ‘abortus is moord’, terwijl ze christelijke teksten zongen. Voorstanders van het recht op abortus eisten blijvende toegang tot zwangerschapsbeëindiging. Ongeveer zestig van hen hadden acties met ‘radicale zelfexpressie’ met zang, kostuums en sit-ins op straat aangekondigd. De Capitoolpolitie heeft na meerdere waarschuwingen 33 mensen gearresteerd.

De rechters beoordelen of een wetsvoorstel in Mississippi dat abortus verbiedt na de vijftiende week zwangerschap door de beugel kan. Lagere rechters hebben de wet uit 2018 tegengehouden, maar de vrees is dat het Hooggerechtshof daar anders over denkt. Zes van de negen toprechters zijn door Republikeinen voorgedragen en hebben conservatieve standpunten. Een uitspraak wordt in de lente of zomer verwacht.

Vernietiging arrest

Het arrest uit 1973 dat het recht op abortus in het hele land grondwettelijk vastlegde werd in 1992 verduidelijkt. Het hof stelde toen dat het recht op abortus geldt tot de baby buiten de baarmoeder kan leven, na ongeveer 22 tot 24 weken zwangerschap. Mississippi wil dat het arrest uit 1973 wordt vernietigd, en wordt daarin gesteund door politici van de Republikeinen en de katholieke kerk. Nog elf andere staten hebben wetgeving aangenomen die abortus verbiedt als het Roe versus Wade-vonnis wordt verworpen.

Of het zover komt is nog afwachten. Media als The Washington Post signaleren dat zich een meerderheid lijkt af te tekenen voor behoud van de wet in Mississippi. De zes conservatieve rechters lijken eerdere uitspraken van het hof om staten te verbieden abortus tot 24 weken toe te laten niet te steunen. Zo zei de relatief gematigde rechter John G. Roberts dat de grens van vijftien weken in Mississippi geen ‘dramatisch verschil’ is en vrouwen genoeg tijd zou geven om een keuze te maken.

Volgens de liberale rechters zou de reputatie van het hof te grabbel worden gegooid als het Roe versus Wade-vonnis naar de prullenbak wordt verwezen. President Joe Biden sprak er nogmaals zijn steun voor uit.