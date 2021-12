Kamer twijfelt over stoppen amateursport na 17.00 uur

Een flink deel van de Tweede Kamer lijkt het er niet mee eens dat ook amateursport niet is toegestaan na 17.00 uur. D66, CDA, SP, DENK, GroenLinks en JA21 willen van het demissionaire kabinet onder meer weten wat voor effect daarvan valt te verwachten, blijkt tijdens een debat over de sinds zondag aangescherpte coronamaatregelen.

Vanwege de hoge besmettingsgraad en de grote toeloop van coronapatiënten in de ziekenhuizen, moeten de meeste activiteiten om 17.00 uur stoppen en sluiten. Het gaat niet alleen om de horeca maar ook om bioscopen en theatervoorstellingen, sportscholen en pretparken.

De SP pleit ervoor om in ieder geval sport buiten uit te zonderen van de vijfuurmaatregel. Ook GroenLinks zit op die lijn en wijst op de vele beperkingen die telkens zijn doorgevoerd voor amateursporters. ‘Nu mogen wedstrijden wel maar trainingen niet’, aldus GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld, die zich afvraagt hoe de effecten van dit soort maatregelen worden gemeten. Het CDA opperde of het mogelijk is om jongeren tot 21 jaar na 17.00 uur te laten sporten.

Het D66-Kamerlid Jan Paternotte vraagt zich eveneens af of de vroege sluiting voor sporters behulpzaam is. Hij wijst erop dat dit betekent dat overdag meer mensen in de kleedkamers zijn en er juist minder spreiding is.