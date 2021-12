Verwijderen asbest duurt met huidige tempo nog ruim 10 jaar

Het tempo waarmee asbest in daken wordt verwijderd is sinds half 2019 afgenomen. Dat is ‘zorgelijk’, vindt staatssecretaris Steven van Weyenberg (Milieu). Met het huidige tempo duurt het nog dik tien jaar voordat de laatste asbest in Nederlandse daken is verwijderd, schrijft de demissionaire bewindsman aan de Tweede Kamer.

Er is een aantal redenen waarom er minder asbestdaken worden verwijderd. Per december 2018 eindigde de subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken. Daarnaast is het wetsvoorstel dat asbestdaken zou verbieden in de Eerste Kamer gestrand. ‘In aanloop naar de Eerste Kamerbehandeling en de nasleep daarvan is tevens de onjuiste perceptie ontstaan dat asbesttoepassingen niet risicovol zijn’, verklaart Van Weyenberg.

Naar verwachting wordt in 2021 slechts 6 miljoen vierkante meter aan asbestdaken verwijderd, terwijl dat in 2018 nog ruim twee keer zoveel was. Nu ligt er nog 74 miljoen meter aan asbest in Nederlandse daken. Het kabinet gaat ervan uit dat jaarlijks nog zo’n 7 miljoen vierkante meter wordt verwijderd.

Het kabinet hoopt niet dat het inderdaad nog meer dan tien jaar duurt voordat het asbest uit daken is verdwenen. ‘De ambitie is om dit sneller te doen.’ Hoe dat precies gebeurt, laat Van Weyenberg aan zijn opvolger in een nieuw kabinet.