Nederland steunt geldigheid van 9 maanden voor Europese coronapas

De commissie kwam vorige week met een advies aan de EU-landen: om in Europa te mogen reizen zou iemand zes tot uiterlijk negen maanden na volledige vaccinatie een boosterprik moeten krijgen. Het ministerie vindt het ‘belangrijk dat er wordt gewerkt aan een systeem voor heel Europa, zodat we de regels zo veel mogelijk gelijk kunnen trekken’. Dat is in het ‘belang van het vrije verkeer van personen in de EU’.

Een aantal lidstaten van de Europese Unie trok de afgelopen tijd al zijn eigen plan. Oostenrijk wil binnenkort geen toeristen meer toelaten die zijn geprikt met het Janssen-vaccin. In Frankrijk moeten 65-plussers en kwetsbare mensen deze maand nog een boosterprik halen, om hun coronapas te behouden.

Omdat landen alleen op beginnen te trekken en omdat ‘de besmettingen in Europa snel oplopen’ ziet het kabinet het voorstel van de Commissie als ‘een veilige manier om reizen in Europa mogelijk te maken en houden’.