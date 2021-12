VS verlangen ook van gevaccineerde reiziger verse coronatest

De Amerikaanse autoriteiten willen internationale reizigers naar de Verenigde Staten verplichten uiterlijk een ​​dag voor vertrek een coronatest te doen, melden functionarissen. Momenteel hebben gevaccineerde reizigers naar de VS drie dagen voor vertrek een negatieve test nodig. Voor niet-gevaccineerde Amerikanen en anderen die permanent in de VS wonen mag de test nu al hooguit een dag oud zijn. Andere ongevaccineerden mogen, op enkele uitzonderingen na, niet per vliegtuig binnenkomen.

De maatregel vloeit voort uit de groeiende, wereldwijde bezorgdheid over de Omikron-variant. Volgens de Amerikaanse gezondheidsinstelling CDC wordt de regel aangekondigd zodra die definitief is. President Joe Biden wil donderdag het Amerikaanse winterplan tegen corona bekendmaken met mogelijk de nieuwe vereisten voor reizigers. Enkele weken geleden hadden de VS de reisbeperkingen voor tientallen landen nog verminderd.

De autoriteiten overwegen verder reizigers te verplichten zich drie of vijf dagen na aankomst opnieuw te laten testen, meldt The Washington Post. Ook is sprake van een quarantaine van een week voor iedereen, zelfs na een negatieve test.