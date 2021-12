NS-dochter Abellio weg uit Noordrijn-Westfalen

Abellio, dochterbedrijf van de Nederlandse Spoorwegen, vertrekt begin volgend jaar uit Noordrijn-Westfalen. Het vervoersbedrijf verliest vanaf februari 2022 al zijn concessies in de aan Nederland grenzende Duitse deelstaat.

De NS-dochter leed grote verliezen in Duitsland. Abellio begon eerder dit jaar daarom aan een grote herstructurering onder leiding van een door de rechter aangewezen zaakwaarnemer. Die ingreep moest voorkomen dat de NS als aandeelhouder het dochterbedrijf nog jarenlang met miljoenen euro’s moest ondersteunen. In de vier regio’s waar de Duitse tak van Abellio actief was liepen daarom onderhandelingen met opdrachtgevers om tot nieuwe afspraken te komen. Die moesten de dienstverlening weer rendabel maken.

In Noordrijn-Westfalen, voor Abellio de grootste Duitse regio, lukte dit volgens een woordvoerder van NS niet. De lokale vervoersautoriteit besloot daarom deze week Abellio’s vijf concessies in de regio vanaf 1 februari als noodconcessie te gunnen. Abellio is daarvan uitgesloten. De lokale autoriteiten voor openbaar vervoer beloven dat de 1080 getroffen Abellio-medewerkers bij een nieuwe werkgever aan de slag kunnen.

Verlies

Het dochterbedrijf van de NS dreigde zonder herstructurering in Duitsland jaarlijks 30 miljoen tot 50 miljoen euro verlies te lijden, zo schreef minister van Financiën Wopke Hoekstra afgelopen zomer in een Kamerbrief. Dat komt onder meer door gestegen personeelskosten en boetes die het bedrijf moest betalen. Die geldstraffen kreeg het vervoersbedrijf omdat het prestatieafspraken niet kon nakomen.

In andere Duitse regio’s lukte het Abellio wel om tot nieuwe afspraken over de concessies te komen. Sommige lijnen werden afgestoten en nieuwe financiële afspraken maakten activiteiten op andere spoorverbindingen weer rendabel, aldus het spoorbedrijf.

Het vertrek uit Noordrijn-Westfalen helpt de NS om de verliezen van Abellio te stoppen, erkent de zegsman. ‘Maar het voelt niet bevredigend. Enerzijds hadden we de intentie om te blijven. Anderzijds hebben we voorkomen dat de financiële steun bleef doorgaan. We wilden blijven maar niet tegen elke prijs.’