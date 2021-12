Wall Street toont herstel van eerder verlies, Salesforce onderuit

De aandelenbeurzen in New York toonden woensdag weer wat herstel na de verliesbeurt een dag eerder. Salesforce ging daarentegen onderuit na tegenvallende vooruitzichten van het Amerikaanse softwarebedrijf. Beleggers lijken er verder op te gokken dat het economische herstel niet zal ontsporen door de nieuwe coronavariant Omikron. Uit cijfers van loonstrookverwerker ADP bleek daarnaast dat het aantal banen in het Amerikaanse bedrijfsleven in november sterker dan verwacht is toegenomen.