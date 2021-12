Door storing zakt aantal positieve coronatests tot onder 20.000

Door een storing is het aantal positieve coronatests gezakt tot onder de 20.000, voor het eerst in meer dan twee weken. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 18.588 nieuwe gevallen geregistreerd. Hoeveel het er zouden zijn geweest zonder de storing, weet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet.

De storing zit in het RIVM-systeem waar de meldingen binnenkomen. Dit kan betekenen dat het cijfer donderdag wordt aangepast wanneer de positieve tests alsnog zijn verwerkt.

In Amsterdam kregen 629 inwoners te horen dat ze het coronavirus onder de leden hebben. Rotterdam telde 605 nieuwe gevallen en Den Haag 406. Daarna volgen Tilburg (380), Eindhoven (343), Breda (232), Den Bosch (225) en Utrecht (224). Op Ameland, Schiermonnikoog en Vlieland testte niemand positief.

Stabilisering

Het aantal positieve tests stabiliseert de laatste weken. Dagelijks zijn er 20.000 tot 23.000 bevestigde besmettingen. Het RIVM heeft "sterk het vermoeden" dat het werkelijke aantal besmettingen afvlakt, en dat het geen vertekend beeld is door de topdrukte bij de teststraten van de GGD'en.

In de afgelopen week registreerde het RIVM 149.951 bevestigde besmettingen. Dat is ruim 4 procent minder dan het totaal over de zeven dagen ervoor. Het is de eerste keer sinds 3 oktober dat het aantal positieve tests op weekbasis daalt.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg met 45. Dat is ongeveer vergelijkbaar met het niveau over de afgelopen dagen. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting sterft, duurt het even voor dit wordt doorgegeven aan het RIVM.

Onder de 45 coronadoden zijn drie inwoners van Den Haag, drie mensen uit Weert en drie inwoners van Lochem.

Sinds het begin van de epidemie zijn bijna 2,7 miljoen positieve tests geregistreerd. Van bijna 19.500 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.