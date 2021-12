Advocaat omwonenden Tata Steel noemt lagere uitstoot ‘pure winst’

Advocaat Bénédicte Ficq noemt de aangescherpte milieu-eisen aan staalbedrijf Tata Steel ‘pure winst voor de omwonenden’. In reactie op het nieuws dat Tata Steel de uitstoot van lood versneld gaat verlagen en vanaf volgend jaar ook minder giftige stoffen (PAK’s) de lucht in laat gaan, noemt Ficq het ‘een erkenning van hoe erg de situatie op dit moment is’.

Ficq deed eerder dit jaar namens 1100 mensen aangifte tegen Tata Steel wegens het berokkenen van gezondheidsschade. Ze weet nog niet wat het nieuwe plan van aanpak voor gevolgen zal hebben voor de strafrechtelijke vervolging. ‘Het Openbaar Ministerie kan het plan van aanpak als een bevestiging zien voor inhoud van de aangifte, maar het kan ook zijn dat het OM besluit dat het minder wenselijk is om het bedrijf te vervolgen, omdat Tata grote problemen wil neutraliseren.’

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft woensdag afspraken gemaakt met het staalbedrijf en de provincie Noord-Holland. Daardoor moet de uitstoot van lood in 2023 verminderd zijn met 70 procent ten opzichte van 2019. Voorheen moest het bedrijf pas in 2025 aan deze richtlijn voldoen. Begin volgend jaar moet de uitstoot van PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) verminderen met 50 procent in plaats van met 30 procent. Om dit te behalen worden vergunningen aangescherpt en komen er vaker metingen.