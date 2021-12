GL en PvdA: zonder miljardenfonds geen steun landbouw-begroting

GroenLinks en PvdA willen dat er een transitiefonds ter waarde van 12 miljard euro wordt toegevoegd aan de landbouw-begroting. Zonder zo’n fonds kan landbouwminister Carola Schouten niet op de steun van de linkse partijen rekenen, zeggen Kamerleden Laura Bromet (GroenLinks) en Joris Thijssen (PvdA) in het debat over de begroting.

De partijen willen met het fonds de natuur beter beschermen tegen de stikstof die veehouders uitstoten. Vervuilende boerenbedrijven kunnen worden opgekocht met het geld en boerenbedrijven kunnen worden verplaatst. Grond van boeren wordt omgezet in natuur of grond voor agrariërs die groener boeren en natuur-inclusief werken. Het voorstel ‘richt zich op de boeren die gaan ophouden’, legt Bromet uit.

Met het bedrag van 12 miljard (dat nog kan oplopen tot 30 miljard) denken de partijen nog aan de zuinige kant te zitten. Wel geven ze toe dat het een beetje ‘koffiedik kijken’ is hoeveel geld er precies nodig is om het stikstofprobleem in de sector op te lossen.

Geen traditioneel probleem

Coalitiepartijen zeggen in het debat te ‘schrikken’ van de opstelling van beide oppositiepartijen, die dreigen tegen de begroting te stemmen als hun voorstel niet wordt aangenomen. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot benadrukt dat het kabinet demissionair is en dat er aan de formatietafel ook stikstofplannen worden gesmeed.

PvdA’er Thijssen zegt daarop dat klimaat- en natuuronderwerpen ‘geen traditioneel probleem’ zijn, waar nu eenmaal verschillen van mening zijn. ‘We lopen keihard tegen grenzen aan, en die grenzen hebben we te respecteren.’

Niet genoeg

Volgens Bromet staat er in de begroting lang niet genoeg om de natuur te beschermen. ‘Wij vinden het gewoon niet genoeg om te blijven hangen bij de begroting van vorig jaar’, aldus het GroenLinks-Kamerlid. Haar partij had al eerder aangekondigd dat het moeilijk zou worden voor de begroting te stemmen als er niet veel meer aan de stikstofcrisis wordt gedaan.

De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben in de Eerste Kamer geen meerderheid. Of er in de senaat genoeg steun is voor de landbouwbegroting, is nog niet bekend.