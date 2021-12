Voor het eerst in een week minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Na zes aangesloten dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen woensdag gedaald. In totaal zijn er nu 2768 Covidpatiënten opgenomen. Dat zijn er 77 minder dan dinsdag, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).