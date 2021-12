Tienduizenden Britten al vijf nachten zonder stroom na storm

Tienduizenden Britten zitten al bijna een week zonder stroom door de zware storm Arwen, die een spoor van verwoestingen heeft achtergelaten. In de politiek gaan inmiddels stemmen op om het leger in te zetten om te helpen bij het repareren van de schade aan het elektriciteitsnet. Ook ligt de regering onder vuur omdat parlementariërs vinden dat ze slecht zijn geïnformeerd, schrijven Britse media.

De grootschalige stroomuitval treft vooral mensen in het noorden van Engeland en delen van Schotland, maar ook in Wales zijn problemen gemeld. Netbeheerder Electricity North West heeft gewaarschuwd dat sommige huishoudens mogelijk tot vrijdag moeten wachten tot ze weer stroom hebben.

Inwoners van getroffen gebieden maken in de media duidelijk de wanhoop nabij te zijn. ‘Het is slopend om te proberen warm te blijven en te koken’, zei een 39-jarige projectontwikkelaar uit West Allerdean. Een diabetespatiënt uit Kendal zei volgens de BBC in een ‘erg uitdagende’ situatie te zitten. ‘Ik bewaar mijn medicatie in een koelkast. Die is nu waarschijnlijk niet meer bruikbaar.’

Reactie Johnson

De Britse omroep berichtte woensdagmiddag dat bij netbeheerder Northern Powergrid nog 13.000 huishoudens zonder stroom zitten. Bij Electricity North West gaat het om 6000 klanten en ook duizenden andere huishoudens wachten nog tot de elektriciteitsvoorziening wordt hersteld na de storm van eind vorige week.

Premier Boris Johnson verklaarde deze week dat hij meeleeft met gedupeerden. Hij beloofde dat alles wordt gedaan om de problemen zo snel mogelijk te verhelpen. ‘Het moet verschrikkelijk zijn. Ik meen dat een miljoen huishoudens zonder stroom kwamen te zitten’, stelde de premier. Dat de meeste mensen inmiddels weer stroom hebben, is volgens hem een schrale troost voor degenen die nog in de problemen zitten.