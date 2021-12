Ziekenhuizen Oostenrijk selecteren patiënten (triage) door corona

Het gaat niet alleen om kleine ingrepen. Er is ook triage bij bepaalde kankerpatiënten, aldus gezondheidsminister Mückstein. De artsen bepalen welke patiënten meteen medische hulp nodig hebben en wie korte of langere tijd kan wachten.

De ziekenhuizen hadden midden november gewaarschuwd dat een behandeling volgens de geldende normen niet meer kon worden gegarandeerd, als er niet zou worden ingegrepen. Inmiddels is de Alpenrepubliek sinds ruim een week weer grotendeels op slot. De lockdown leidde al tot een daling van het aantal nieuwe besmettingen, maar de situatie in de ziekenhuizen is nog dramatisch, benadrukt minister Mückstein.

Het aantal infecties ligt rond de 8000 de laatste dagen. Twee weken geleden was dat nog dubbel zo veel.