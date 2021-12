Ministerie: onafhankelijk onderzoek naar misstanden in danswereld

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de danswereld. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hoe dat er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Volgens klokkenluider uit de danswereld Kim Koumans start het onderzoek in januari. De oud-danseres is hierbij nauw betrokken.