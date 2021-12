Franse ‘Republikeinen’ kiezen uitdager president Macron

Leden van Franse partij Les Républicains moeten beslissen wie ze naar voren schuiven om president Emmanuel Macron uit te dagen bij de komende presidentsverkiezingen. Er mogen zo’n 150.000 mensen stemmen in voorverkiezingen van de rechtse oppositiepartij. De uitslag van de eerste ronde wordt donderdagmiddag verwacht.

Uit landelijke peilingen komt naar voren dat oud-minister Xavier Bertrand vermoedelijk de beste kaarten heeft om Macron volgend jaar te verslaan, maar hem wordt intern aangerekend dat hij in 2017 uit de partij stapte. Andere kandidaten zijn voormalig brexitonderhandelaar Michel Barnier en de prominente regionale bestuurder Valérie Pécresse, de enige vrouw die meedoet aan de voorverkiezing.

De twee kandidaten die de meeste stemmen krijgen in de eerste ronde, nemen het daarna nog een keer tegen elkaar op. De winnaar van die tweede ronde moet zaterdag bekend zijn en mag de partij vertegenwoordigen bij de presidentsverkiezingen van 2022. Dan dingen ook kandidaten als Marine Le Pen en Éric Zemmour naar de gunst van de rechtse kiezer.

Les Républicains stond voorheen bekend als UMP en heeft presidenten geleverd als Jacques Chirac en Nicolas Sarkozy. De vorige presidentskandidaat van de partij was François Fillon. Die begon als favoriet, maar zag zijn populariteit verdampen door een serie schandalen. Franse media hadden bericht dat zijn vrouw tonnen had verdiend met werk als parlementair assistent terwijl ze dat in werkelijkheid niet deed.