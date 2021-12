Flink minder nieuwe auto’s verkocht, maar hoop op leasehausse

De autoverkopen in november waren fors lager dan die in dezelfde maand vorig jaar. Ook in de eerste elf maanden van het jaar blijven de verkopen achter, blijkt uit cijfers van brancheorganisaties Bovag en Rai Vereniging. Die rekenen nog op flink wat nieuwe registraties van met name elektrische lease-auto’s in december voordat de bijtellingsregels weer veranderen.

Ook in november was een elektrische auto al de meest verkochte, namelijk de Skoda Enyaq waarvan er net geen duizend op naam werden gezet. De Kia Niro, waarvan ook een elektrische variant is, was vlak daarachter tweede.

Opvallend is verder dat de Lynk&Co 01 op de vijfde plaats staat. Lynk&Co is een dochtermerk van het Chinese Geely, waar ook Volvo en Polestar onder vallen. Het merk biedt zijn auto’s niet alleen te koop aan, maar ook met een abonnementsmodel.

In totaal kwamen er in november 27.333 nieuwe auto’s bij, 17,5 procent minder dan vorig jaar in november. Na elf maanden liggen de verkopen ruim 8 procent achter op 2020 toen er in totaal ruim 356.000 auto’s op kenteken werden gezet. Dit jaar denken Bovag en RAI Vereniging nog tot 327.000 stuks te kunnen komen met de verwachte opleving in december. Voor volgend jaar, als de problemen met onder meer chips naar verwachting afnemen, gaan de brancheorganisaties uit van 390.000 nieuwe personenauto’s.