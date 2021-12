Nigeria vindt Omikron-variant in testmonster uit oktober

Nigeria meldt dat de Omikron-variant van het coronavirus is aangetroffen in een testmonster van oktober. De nieuwe informatie suggereert dat de variant al mogelijk rondging voordat het eerste geval weken later in Zuid-Afrika werd ontdekt.

De in oktober besmette persoon behoorde tot een groep reizigers. Het Nigeriaanse centrum voor ziektebestrijding (NCDC) heeft geen verdere details over deze persoon bekendgemaakt. De variant is ook vastgesteld bij twee reizigers die vorige week vanuit Zuid-Afrika in Nigeria arriveerden.