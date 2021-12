Rusland verwijt Oekraïne troepenopbouw

Rusland zegt dat buurland Oekraïne bezig is met een troepenopbouw in het oosten van het land, waar het Oekraïense regeringsleger strijdt tegen pro-Russische separatisten. ‘Volgens sommige berichten zijn er al 125.000 Oekraïense manschappen in het conflictgebied’, zei een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘Dat is de helft van het Oekraïense leger.’