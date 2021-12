WHO-leden stemmen in met onderhandelingen over pandemieakkoord

Leden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben ingestemd met het starten van onderhandelingen over een internationaal akkoord over de aanpak van een volgende pandemie. Het is de bedoeling dat de nog te maken afspraken vanaf 2024 in werking treden.

De resolutie over het akkoord werd aangenomen aan het einde van een driedaagse bijeenkomst van de 194 lidstaten in het Zwitserse Genève. Het besluit werd met applaus ontvangen. Het akkoord is niet alleen ter voorkoming van een nieuwe pandemie, maar gaat over het treffen van voorbereidingen en hoe er op zo’n wereldwijde gezondheidscrisis moet worden gereageerd.

Experts vrezen dat het een kwestie van tijd is voordat de wereld met de volgende pandemie te maken krijgt. WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus vindt het belangrijk dat landen samenwerken zodat een pandemie zoals die van nu met het coronavirus ‘nooit meer’ zal plaatsvinden.

De onderhandelingen worden gevoerd door een speciale groep die uiterlijk 1 maart voor het eerst samenkomt. Tijdens die vergadering worden de voorzitters en vicevoorzitters gekozen. Zij zullen bij de volgende algemene vergadering van de WHO in 2023 een voortgangsrapport presenteren. Een jaar later volgt de stemming.