Chinese vicepremier Liu vol vertrouwen over groei in 2022

De Chinese vicepremier Liu He heeft het volste vertrouwen in de economische vooruitzichten voor de Chinese economie in het komende jaar. Ook beloofde Liu meer steun voor kleinere en buitenlandse bedrijven en verwacht hij dat de groei dit jaar de doelstellingen van de regering in Beijing zal overtreffen.

‘In 2022 zal China zijn inspanningen opvoeren om een beter klimaat te creëren voor kleine en middelgrote bedrijven en door het buitenland gefinancierde ondernemingen, met behoud van de continuïteit, stabiliteit en duurzaamheid van het macrobeleid’, zei Liu in een videotoespraak.

De vicepremier wees erop dat China zijn ontwikkelingsstrategie voor ‘dubbele circulatie’ zal versnellen. Deze strategie is erop gericht om van de binnenlandse markt de belangrijkste groeimotor van de economie te maken, aangevuld door de internationale vraag. China wil daarmee de overstap maken van de fabriek van de wereld naar een economie die meer wordt aangedreven door binnenlandse consumptie.

Markttoegang

Volgens Liu zal China zich volgend jaar ook richten op het vergroten van de markttoegang en het bevorderen van eerlijke concurrentie om een beter ondernemingsklimaat te creëren. ‘De ervaring van de afgelopen veertig jaar heeft ons doen beseffen dat om een succesvolle economische ontwikkeling te bereiken, China zich moet houden aan hervormingen en openstelling’, aldus Liu.

Over de economische prestaties van dit jaar zei Liu dat de groei naar verwachting de doelstellingen van de regering zal overtreffen, ondanks dat het herstel van de op een na grootste economie in het derde kwartaal is afgezwakt. De Chinese economie groeide in het derde kwartaal met 4,9 procent. Dat was de laagste groei in een jaar tijd. De Chinese economie kampte afgelopen kwartaal met stroomuitvallen door energietekorten, toeleveringsproblemen en lokale uitbraken van het coronavirus.

Veel economen hebben onlangs hun groeiverwachtingen voor China naar beneden bijgesteld, maar rekenen volgens gegevens van Bloomberg voor dit jaar nog altijd op een gemiddelde groei van 8 procent. Dat is nog altijd ver boven de conservatieve doelstelling van de Chinese overheid van een groei van meer dan 6 procent in 2021. De groeivooruitzichten voor volgend jaar zijn onzeker, waarbij verscheidene economen een groei van minder dan 5 procent verwachten. Tegelijkertijd rekenen economen op meer steunmaatregelen van Beijing in 2022.