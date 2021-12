Duitsland meldt hoogste coronadodental in negen maanden

Het hoofd van een vereniging voor ic-zorg, Gernot Marx, denkt dat het aantal coronapatiënten op de intensivecareafdelingen mogelijk voor de kerstdagen oploopt tot 6000, ongeacht welke coronamaatregelen nu nog worden genomen. Momenteel zijn het er circa 4600. Afgelopen week werden zo’n 1400 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic’s.

Door de heropleving van het coronavirus is het officiële dodental in Duitsland gestegen tot bijna 102.000. Het Robert Koch Instituut voor ziektebestrijding (RKI) rapporteerde woensdag bijna 67.200 nieuwe infecties. Het daggemiddelde van de afgelopen week daalt daarmee naar 442,9 besmettingen per 100.000 inwoners. Het gemiddelde daalde dinsdag voor het eerst sinds begin november.

De coronasituatie is met name ernstig in het zuiden en oosten van Duitsland, waar de vaccinatiegraad achterloopt op het landelijke gemiddelde. Van de bevolking is 68,6 procent volledig ingeënt. De politiek overweegt een algemene vaccinatieplicht in te voeren. Olaf Scholz, de verwachte opvolger van bondskanselier Angela Merkel, wil dat het parlement zich daar dit jaar nog over uitspreekt. Bij groen licht gaat de vaccinatieplicht vanaf februari of maart gelden.